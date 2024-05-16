Фермерскую ярмарку провели в парке Кривякино в Воскресенске

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Помимо ярмарки, состоялась концертная программа с участием коллективов домов культуры Хорлово, «Химик» и «Цементник». Также в рамках праздника прошли мастер-классы от Воскресенской централизованной библиотечной системы, а организаторы создали для гостей две фотозоны в парке.

Напомним, что название «Красное сельцо» произошло от селения, располагавшегося на берегу Москвы-реки. Раньше молодые люди устраивали здесь праздничные смотрины, хороводы и игры.

В завершение праздника все гости приняли участие в «Большом Воскресенском Хороводе».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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