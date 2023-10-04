Фермерский фестиваль с ярмаркой начнется в Королеве 6 октября
Трехдневный фестиваль пройдет в Центральном городском парке Королева с 6 по 8 октября. Мероприятие приурочат ко Дню работников сельского хозяйства.
Все дни, с 10:00 до 18:00 гости смогут пробовать и приобретать фермерскую продукцию, посещать культурно-развлекательную программу.
В пятницу, 6 октября в 12:30 пройдет игровая программа «Золотая осень». 7 октября в 13:00 состоится выставка работ художников и фотостудии Королева, а в 14:00 - выступление ансамбля «Родные напевы» и мастер-класс по фотографии.
8 октября в программе концерт вокального коллектива «Ассоль» и хореографической студии «Элегия», а также выступление ансамбля «Цветы России».
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