Фермерский фестиваль пройдет в Королеве с 22 по 24 марта

Женская команда «Заречье-Одинцово» заняла 2-е место на турнире по волейболу «Горячий снег». В финальном матче волейболистки из Одинцова уступили команде «Спартак» из Брянска. Игра закончилась со счетом 2:1.

Соревнования проходили на территории Центра социальной поддержки молодежи и юношества имени Заслонова в Новосибирской области. Турнир «Горячий снег» в этом году стал международным. Участие в нем приняли 14 мужских и 14 женских команд из России, Белоруссии, Казахстана и Индии.

Соревнования поддержала Всероссийская федерация волейбола и Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

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