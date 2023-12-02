Фермерский фестиваль пройдет в Королеве с 1 по 3 декабря
С 1 по 3 декабря на пешеходной зоне возле Центрального городского парка в Королеве разместится фермерский фестиваль. Местные жители смогут купить свежие мясо и рыбу, колбасные изделия, сало, соленья, копченую рыбу, мед, выпечку и другое.
Помимо этого, на ярмарке выставят на продажу посуду ручной работы из дерева и глины, тканевые изделия. Подобные фестиваля с фермерской продукцией проводят по всему Подмосковью, начиная с 1 декабря.
«Традиционно праздники не обходятся без ярких ярмарок и гастрономических площадок, на которых проходит торговля фермерской продукцией», - рассказал зампред правительства и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
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