Фермеров Подмосковья пригласили на конкурс инновационных проектов

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На территориях присутствия проекта проводится анализ текущей ситуации и прогнозирование экономического роста. После этого на основе полученных данных разрабатывается организационно-функциональная модель развития сельских поселений и территориальных образований.

В рамках проекта проводится конкурс «Молодежь селу». Он направлен на выявление и поддержку перспективных идей молодых предпринимателей, новаторов, ученых и студентов, способствующих повышению престижа жизни и работы в сельской местности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».