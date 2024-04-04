Фермеров Подмосковья пригласили на конкурс инновационных проектов
Представителей сельского хозяйства Московской области приглашают к участию в инновационном проекте «Сельское подворье». Он направлен на развитие аграрного дела и повышение качества жизни населения.
На территориях присутствия проекта проводится анализ текущей ситуации и прогнозирование экономического роста. После этого на основе полученных данных разрабатывается организационно-функциональная модель развития сельских поселений и территориальных образований.
В рамках проекта проводится конкурс «Молодежь селу». Он направлен на выявление и поддержку перспективных идей молодых предпринимателей, новаторов, ученых и студентов, способствующих повышению престижа жизни и работы в сельской местности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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