Фермерам Подмосковья безвозмездно предоставили более 1,2 тысячи гектара земли

В рамках программы подмосковные фермеры могут получить земельные участки площадью от десяти до 200 гектаров и безвозмездно использовать их в течение шести лет. Отмечается, что на данный момент в Московской области в безвозмездное пользование аграриям предоставили 1,2 тысячи гектара земли.

Программа охватывает 26 городских округов. Среди обязательных требований для получения земли - регистрация сельскохозяйственного предприятия в Подмосковье, отсутствие налоговых задолженностей, а также готовность взять обязательства по эффективному использованию земельного участка.

Для каждого типа хозяйства предусмотрены участки разных размеров. Например, фермеры, занимающиеся растениеводством, могут получить от десяти до 50 гектаров земли, хозяйства, которые разводят мелкий рогатый скот - до 100 гектаров, а фермы с КРС - до 200 гектаров. Напомним, оформить заявку на участие в программе можно на портале госуслуг.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».