08 ноября 2023, 23:54

Фермер Тахир Джаппуев получил грант на развитие агротуризма в Наро-Фоминске

Закирова Лилия
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Фермер из Наро-Фоминска Тахир Джаппуев получил грант на развитие агротуризма. Уже весной 2024 года он приступил к строительству.

Ферма расположена в подмосковной Алексеевке. На ее въезде возведут уютные деревенские домики, а к источнику с родниковой водой проложат удобную дорожку. Кроме того, в центре поставят детскую площадку. Таким образом территория станет пространством для агротуризма.

Тахир Джаппуев рассказал, что сумма гранта составила 10 миллионов рублей. На эти средства планируется закупить садовую мебель, технику для приготовления еды, а также сделать хорошую дорогу для удобного подъезда.

«Гости смогут жить в уютных домиках и получать все прелести сельской жизни», - добавил Тахир.

Семья Джаппуевых будет удивлять гостей кабардино-балкарскими гастрономическими изысками: лепешками с сырной начинкой, мантами с вялеными помидорами и сыром сулугуни. Отдельное направление - контактный зверинец.

Дети смогут поиграть с животными, а для взрослых фермер разработал маршрут конных прогулок по деревенским окрестностям, продумал летний отдых в гамаках.

«Ребятки смогут покормить телят, посмотреть, как животные пасутся на выгуле, а затем их ждет тур на сыроварню, где моя супруга и специалисты варят и хранят сыр», - рассказал фермер.

Отметим, что на сыроварне гостей ждут мастер-классы, где они смогут попробовать мед и фрукты из Кабардино-Балкарии и узнать, чем итальянские сыры Качотта и Грана Падано отличаются от киприотского халуми.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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Наро-Фоминск Туризм
08 ноября 2023, 23:29
Подмосковный врач рассказал об опасности гонконгского гриппа для детей и пожилых людей
Анна Мороз
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Врач-терапевт из Протвино рассказал о симптомах и профилактике гонконгского гриппа. Он подчеркнул, что заболевание очень заразное и легкое передается.

Как сообщают представители Роспотребнадзора, в нескольких регионах России зафиксировали вспышки гонконгского гриппа. Это заболевание дыхательных путей, которое вызывается особым серотипом гриппозного вируса.

Врач-терапевт ГБУЗ Московской области «Протвинская больница» Роберт Мелконян сообщил, что заболевание передается воздушно-капельным и контактным путем.

При этом симптоматика мало отличается от любого другого гриппа - у человека поднимается высокая температура и появляется сухой кашель, заложенность горла, головная боль и ломота в теле.

«Опасен этот грипп для детей и пожилых людей из-за слабого иммунитета», - отметил Роберт Мелконян.

Специалист обратил отдельное внимание, что гонконгский грипп может привести к серьезным осложнениям, например, пневмонии.

«При обнаружении симптомов ОРВИ следует незамедлительно обратиться к врачу. Самолечением заниматься не следует. Этим, к сожалению, страдают все. Что должен делать человек, который задумывается о своем здоровье? Вакцинироваться», - подытожил врач.

Напомним, первая пандемия этого гриппа охватила Гонконг в 1968 году. В течение всего нескольких лет заболевание распространилось на Вьетнам, США, Австралию и некоторые страны Африки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья.

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Здравоохранение Грипп Врачи Протвино
08 ноября 2023, 22:31
Министр образования Подмосковья обсудил с советниками на общественных началах дальнейшее взаимодействие
Министерство образования МО
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Министр образования Московской области Илья Бронштейн провел первую встречу с вновь назначенными советниками на общественных началах 2023 года. Они обсудили дальнейшее профессиональное взаимодействие, а также получили удостоверения о вступлении в должность.

В число советников в новом учебном году вошли победители профессиональных конкурсов в сфере образования 2023 года. Одна из них - учитель литературы из Сергиева Посада Мария Базулина.

Также в число советников вошел инструктор физкультуры из Коломны Станислав Литвинов, педагог из Балашихи Анастасия Сухорукова и другие финалисты конкурсов в сфере образования прошлых лет.

Илья Бронштейн подчеркнул, что все, кто показал высокий уровень мастерства, получили предложения войти в команду советников министра. В ходе дальнейших встреч будет обсуждаться реакция школьников, родителей и педагогов на меры, принятые Министерством образования Московской области.

В пресс-службе Минобразования подчеркнули, что советники на общественных началах будут выполнять свои обязанности на протяжении года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Он также отметил важность повышения квалификации учителей и педагогов.

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Минобразования Подмосковья
08 ноября 2023, 21:25
Подмосковные фигуристы выиграли всероссийский турнир на призы Федора Климова
Unsplash
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Дуэт фигуристов из Московской области удостоился первого места на всероссийских соревнованиях на призы олимпийского чемпиона Федора Климова. Состязания проходили с 30 октября по 2 ноября в Сочи.

Мария Фефелова и Артем Валов представляли танцевальный дуэт из Одинцовского городского округа. По результатам двух дней соревнований им присудили победу. При этом пара опередила ближайших соперников на 20 баллов.

Отметим, что спортсмены выступали по программе кандидатов в мастера спорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что для жителей Московской области открыли 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
08 ноября 2023, 20:53
Спортсмены из Подмосковья победили на чемпионате и первенстве России по велоспорту
Unsplash
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Спортсмены из Московской области завоевали золотую медаль чемпионата России и золотую медаль первенства страны по велосипедному спорту маунтинбайк. Соревнования проводились с 4 по 6 ноября в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края.

В рамках чемпионата России Александра Ушакова, представляющая городской округ Одинцово, удостоилась награды высшего достоинства по итогам выступления в дисциплине «гонка в гору». Ей удалось обойти соперниц из Санкт-Петербурга и Чувашской Республики.

В первенстве России в дисциплине «гонка в гору» среди юниоров от 17 до 18 лет победу одержал Ярослав Шурпач, проживающий в городском округе Краснознаменск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Семь из них будут профинансированы за счет государственной программы.

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Спортсмены

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