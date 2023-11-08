Фермер Тахир Джаппуев получил грант на развитие агротуризма в Наро-Фоминске

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Ферма расположена в подмосковной Алексеевке. На ее въезде возведут уютные деревенские домики, а к источнику с родниковой водой проложат удобную дорожку. Кроме того, в центре поставят детскую площадку. Таким образом территория станет пространством для агротуризма.

Тахир Джаппуев рассказал, что сумма гранта составила 10 миллионов рублей. На эти средства планируется закупить садовую мебель, технику для приготовления еды, а также сделать хорошую дорогу для удобного подъезда.

«Гости смогут жить в уютных домиках и получать все прелести сельской жизни», - добавил Тахир.

Семья Джаппуевых будет удивлять гостей кабардино-балкарскими гастрономическими изысками: лепешками с сырной начинкой, мантами с вялеными помидорами и сыром сулугуни. Отдельное направление - контактный зверинец.

Дети смогут поиграть с животными, а для взрослых фермер разработал маршрут конных прогулок по деревенским окрестностям, продумал летний отдых в гамаках.

«Ребятки смогут покормить телят, посмотреть, как животные пасутся на выгуле, а затем их ждет тур на сыроварню, где моя супруга и специалисты варят и хранят сыр», - рассказал фермер.

Отметим, что на сыроварне гостей ждут мастер-классы, где они смогут попробовать мед и фрукты из Кабардино-Балкарии и узнать, чем итальянские сыры Качотта и Грана Падано отличаются от киприотского халуми.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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