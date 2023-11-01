Фермер из Рузы организовал свыше 10 гуманитарных конвоев в Донбасс за год

В прошлом году бойцы попросили помощь с лекарствами. Неравнодушный Дмитрий нагрузил машину всем необходимым и отправился в Донбасс. С тех пор он организовал более 10 гуманитарных конвоев, заручившись поддержкой других добровольцев и предпринимателей.

В основном Дмитрий оказывает помощь землякам. Сначала он справлялся один, а затем к доброму делу подключились и другие неравнодушные жители. Сейчас в группе взаимопомощи в соцсетях состоит более 300 человек - кто-то пишет на фронт письма, кто-то приносит теплую одежду и продукты.

«Очень сильно просят привези им, что-нибудь домашнее. Я им как раз тушенку делаю. Чаи, мед свой беру. Стандартное надоело, конечно. Там с обеспечением все хорошо, но именно домашнего конечно не хватает», - поделился он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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