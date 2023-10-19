Ферма в Клину стала призером международного гастрономического фестиваля
Крестьянско-фермерское хозяйство «Золино» из Клина стало призером международного молодежного гастрономического фестиваля «Возрождаем традиции. Покров». Ферма представила на конкурсе проект медового фонтана под названием «Медовое капучино».
«Всего для фонтана было использовано более пяти килограммов меда из дикоросов и около трех килограммов сыра», - рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
Для изготовления фонтана использовали сыр другого фермерского хозяйства из Пушкино. На пасеке «Золино» собирают мед один раз в год - в момент полной зрелости. Это позволяет получать высококачественный продукт.
Всего в международном фестивале приняли участие 400 человек, а171 лауреату конкурса вручили дипломы и памятные подарки.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.
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