Ферма в Клину стала призером международного гастрономического фестиваля

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«Всего для фонтана было использовано более пяти килограммов меда из дикоросов и около трех килограммов сыра», - рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Для изготовления фонтана использовали сыр другого фермерского хозяйства из Пушкино. На пасеке «Золино» собирают мед один раз в год - в момент полной зрелости. Это позволяет получать высококачественный продукт.

Всего в международном фестивале приняли участие 400 человек, а171 лауреату конкурса вручили дипломы и памятные подарки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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