15 марта 2024, 15:19

Ферма «Русский страус» из Серпухова пригласила жителей на празднование Масленицы в выходные

Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Ферма «Русский страус» из Серпухова пригласила жителей на масленичные гуляния 16 и 17 марта. На празднике гостей угостят блинами и проведут мастер-классы.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, для удобства жителей ведомство подготовило интерактивную карту масленичных гуляний. На нее нанесли более 200 локаций.

«Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры также не остаются в стороне. На территории шести фермерских хозяйств пройдут широкие празднования, которые сопровождаются дегустациями натуральной продукции и мастер-классами», - сказал он.

На ферме в Серпухове содержат африканских страусов, австралийских эму, вьетнамских поросят и других животных.

Для гостей проведут конкурсы и игры, концерт и ярмарку.

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Праздники
15 марта 2024, 16:07
Подмосковная экоферма «Бунин ручей» пригласила на Масленицу
Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Экоферма «Бунин ручей» в Серпухове предложила провести Масленицу в компании пятнистых оленей, ручных козлят, лошадей и альпак. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подготовило интерактивную карту с локациями, где можно провести праздник весело и вкусно.

«Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры также не остаются в стороне. На территории шесть фермерских хозяйств пройдут широкие празднования, которые сопровождаются дегустациями натуральной продукции и мастер-классами», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Экоферма «Бунин ручей» проведет дегустацию блинов, бои снежками, музыкальные конкурсы, веселые песни, скоморошьи игры с детьми и перетягивание каната. По предварительной записи можно будет посетить мастер-класс по сыроварению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Сельское хозяйство Масленица
15 марта 2024, 15:52
Активисты «Движения первых» встретились с космонавтом Андреем Федяевым в Звездном Городке
Министерство образования МО
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Встреча активистов «Движения первых» и космонавта-испытателя Андрея Федяева прошла в Звездном Городке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Мероприятие приурочили к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Школьники возложили цветы к памятнику космонавта, а после отправились на экскурсию в Музей Центра подготовки космонавтов.

После экскурсии прошла открытая дискуссия с космонавтом Андреем Федяевым. Ребята смогли задать все интересующие вопросы, и узнать не только технические аспекты полетов, но и психологические особенности работы в условиях невесомости.

Отметим, что встреча собрала активистов «Движения Первых» со всей страны.

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Космонавты Школьники
15 марта 2024, 15:50
Председатель Совета депутатов Солнечногорска Марина Веремеенко отдала свой голос на выборах президента
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В городском округе Солнечногорск продолжаются выборы президента Российской Федерации. Среди первых свою гражданскую активность проявила председатель Совета депутатов муниципалитета Марина Веремеенко, приняв участие в голосовании.

Выборы президента России проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Для удобства жителей Солнечногорска организована работа 85 постоянных и двух временных избирательных участков, расположенных по 49 адресам в различных районах округа.

«Сегодня именно мы - избиратели, граждане России - определяем будущее нашей страны! Призываю каждого не оставаться в стороне и принять участие», - отметила Марина Веремеенко.

Жители Солнечногорска имеют возможность выбрать один из двух способов голосования: традиционно на избирательном участке или с помощью дистанционного электронного голосования. Уточнить адрес ближайшего избирательного участка можно на сайте Центральной избирательной комиссии России, в разделе «Выборы» личного кабинета на портале «Госуслуг» или на официальном сайте городского округа Солнечногорск. Избирательные пункты будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Солнечногорск Депутаты Россия Выборы
15 марта 2024, 15:49
Мать участника СВО Люция Ронда проголосовала в школе № 17 Красногорска
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Люция Ронда, чей сын добровольно отправился на специальную военную операцию, проголосовала на выборах президента в Красногорске. На избирательный участок в школе № 17 она взяла двух младших дочерей.

Она рассказала, что сын последовал примеру своих дедов и отправился на СВО защищать Родину. Даже не предупредил о таком намерении - сам принял решение, сам исполнил.

«На мой взгляд, каждый гражданин России должен прийти на выборы. Это его моральная, нравственная, духовная обязанность - отдать свой голос, быть уверенным, что он все сделал для того, чтобы наша родина, государство, наши дети были обеспечены теми благами, которые может нам дать наше государство», - подчеркнула Люция Ронда.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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«Я всегда посвящаю своих детей в то, что делаю сама. Мы всегда вместе ходим на выборы: в прошлый раз это были выборы губернатора, сейчас - выборы президента. Мой сын - патриот, и я уверена, что он тоже проголосует, находясь в зоне СВО», - говорит Люция.

Красногорск Выборы Выборы президента — 2024

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