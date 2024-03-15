Ферма «Русский страус» из Серпухова пригласила жителей на празднование Масленицы в выходные

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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, для удобства жителей ведомство подготовило интерактивную карту масленичных гуляний. На нее нанесли более 200 локаций.

«Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры также не остаются в стороне. На территории шести фермерских хозяйств пройдут широкие празднования, которые сопровождаются дегустациями натуральной продукции и мастер-классами», - сказал он.

На ферме в Серпухове содержат африканских страусов, австралийских эму, вьетнамских поросят и других животных.

Для гостей проведут конкурсы и игры, концерт и ярмарку.

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