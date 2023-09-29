Ферма по выращиванию виноградных улиток в Солнечногорске подготовила моллюсков к зиме

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Специалисты также оставят более 150 тысяч улиток в холодильниках для дальнейшей переработки и реализации. По мере необходимости их будут будить и откармливать особым питанием, которое необходимо для полноценного восстановления после сна.

Ферма «Улитки солнечных холмов» в Солнечногорске производит более 10 тонн моллюсков в год. Компания реализует продукцию в собственном интернет-магазине, а также поставляет улиток в рестораны Подмосковья и Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».