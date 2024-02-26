Ферма «Коломенская ягода» получила премию за проект по обучению студентов

«Коломенская ягода» с 2017 года выращивает более 50 сортов земляники, а также смородину, чернику, голубику, вишню, яблоки и даже рожь. На международной конференции аграрии рассказали о своем новом проекте по привлечению к работе студентов. В 2023 году молодые люди впервые проходили практику на полях «Коломенской ягоды».

«Выделили им отдельный гектар под руководством агронома-консультанта „Ягодного союза России“ Ирины Барбаш. Это лучший агроном по землянике садовой в стране. Под ее руководством студенты прошли полный цикл - от закладки насаждений до сбора ягод», - рассказал руководитель предприятия Иван Чепенко.

На полях «Коломенской ягоды» проходили практику студенты Коломенского аграрного колледжа имени Козлова и Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. В следующем году предприятие планирует привлечь еще больше учащихся.

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