Ферма из Сергиева Посада получила в аренду 286 гектаров для выращивания кормов

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, предприятие разводит племенной крупный рогатый скот более 20 лет. На нем занимаются производством молока.

«Чуть ранее сельхозорганизация получила в аренду 17 гектаров земли по госпрограмме, сейчас - 286 гектаров. Кооператив „Кузьминский“ успешно выращивает свою кормовую базу: пшеницу, горох, ячмень, кукурузу, а также сою, сорго и рапс. За счет увеличения площадей планируют увеличить и само производство», - рассказала глава министерства Наталья Адигамова.

В министерстве добавили, что на кооперативе содержат 926 особей голштинской породы с годовым производством девять тысяч тонн молока. Там применяют современные технологии в кормлении и управлении стадом на основе искусственного интеллекта. Там также используют робота добровольного доения, который самостоятельно выполняет все необходимые манипуляции.

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