Ферма из Щелкова получила 76 гектаров земли в аренду без торгов

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, подмосковные фермеры, которые участвуют в программе господдержки в сфере развития сельского хозяйства, могут арендовать земельные участки без торгов на пять лет с последующим выкупом.

«На предоставленных гектарах фермер из Щелково продолжит заниматься животноводством и за счет дополнительной земли увеличит посевные площади под кормовые культуры», - сказала она.

Ферма в Щелкове работает 10 лет. Дополнительные участки владельцам необходимы для выращивания кормов, ведь за последние два года поголовье коров увеличилось с 280 до 365.

«Мы занимаемся глубокой переработкой молочной продукции, производим сыры мягких и твердых сортов, кефир, йогурты, масло сливочное, сметану, творог. Участок засеем как однолетними, так и многолетними травами», - поделился глава хозяйства Владимир Цветков.

В 2018 году ферма также получила грант в размере 36,7 миллиона рублей. На них реконструировали и модернизировали коровник и купили еще 132 животных. В 2022 году хозяйство получило поддержку в размере 10 миллионов рублей на развитие сельского туризма.

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