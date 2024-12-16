Фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали в можайском поселке Гидроузел

Специалисты полностью завершили ремонт крыши, фасада, крыльца и входной группы. Обновили все инженерные системы и электрику, заменили потолки и пол. Внутренние помещения ФАПа перепланировали, чтобы условия для персонала и пациентов были более комфортными. В здании появилась новая стойка регистрации. Сейчас проводится генеральная уборка.

Главный врач Можайской больницы Максим Чуркин отметил, что жители поселка очень нуждаются в фельдшерско-акушерском пункте. «Прием будет вести фельдшер, который также будет следить и за здоровьем наших маленьких пациентов», - сказал он.

Программа «Здоровье Подмосковья» - одна из старейших в области. Реализацию контролирует губернатор Андрей Воробьев. В ее рамках строят и ремонтируют медицинские учреждения, закупают оборудование и привлекают молодых специалистов.

До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах.