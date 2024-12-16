16 декабря 2024, 17:38

Фельдшерско-акушерский пункт отремонтировали в можайском поселке Гидроузел

Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Работы по обновлению ФАПа заканчиваются в Гидроузле. После оформления соответствующих разрешительных документов учреждение здравоохранения начнет функционировать.

Специалисты полностью завершили ремонт крыши, фасада, крыльца и входной группы. Обновили все инженерные системы и электрику, заменили потолки и пол. Внутренние помещения ФАПа перепланировали, чтобы условия для персонала и пациентов были более комфортными. В здании появилась новая стойка регистрации. Сейчас проводится генеральная уборка.

Главный врач Можайской больницы Максим Чуркин отметил, что жители поселка очень нуждаются в фельдшерско-акушерском пункте. «Прием будет вести фельдшер, который также будет следить и за здоровьем наших маленьких пациентов», - сказал он.

Программа «Здоровье Подмосковья» - одна из старейших в области. Реализацию контролирует губернатор Андрей Воробьев. В ее рамках строят и ремонтируют медицинские учреждения, закупают оборудование и привлекают молодых специалистов.

До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах.

Здравоохранение Можайск Ремонтные работы
16 декабря 2024, 18:52
Гимнастки из Лобни победили на областном турнире
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Девушки привезли домой несколько наград с соревнований по художественной гимнастике. Турнир «Зимняя сказка» прошел в Подмосковье.

Победителем среди кандидатов в мастера спорта стала Варвара Маринина, а лучшей по программе мастеров спорта признана Вероника Толмосова. Обе спортсменки тренируются под руководством Анны Чирковой и Яны Молоствовой.

В Лобне активно развивают спорт: здесь работают 18 спортивных секций, и участники регулярно добиваются высоких результатов на турнирах. Для записи в секции и получения дополнительной информации можно обратиться в Центр физической культуры и спорта города по телефону 8 495 575 63 30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он также напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

Лобня Золото
16 декабря 2024, 18:44
Школьница из Мытищ победила в конкурсе «ЖКХ глазами детей»
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Больше полутора тысяч рисунков представили на конкурс жители Подмосковья. Церемонию награждения лучших работ провели в Доме правительства Московской области. Среди лучших — школьница из Мытищ.

Ежегодный конкурс «ЖКХ глазами детей» организовали совместно министерство и учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Школьники из разных городов региона, в том числе из Мытищ, представили на конкурс порядка 1 700 работ.

«Количество участников конкурса растет с каждым годом, и это всегда радует. Работы детей поражают своим креативным подходом и эмоциональностью. Ваше творчество вдохновляет нас, показывает, что даже самые юные жители Подмосковья интересуются важными вопросами и хотят сделать мир лучше», - поделилась Анжела Пухова, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Оценивали участников в разных возрастных категориях, победителей определили в трех основных номинациях, а также в десяти дополнительных. Творческая работа Лидии Черныш - ученицы многопрофильной лингвистической гимназии № 33 была признана «Самой кропотливой» и принесла победу в одноименной номинации.

Организаторы уверены, что такие конкурсы привлекают внимание детей и в будущем помогут определиться с выбором будущей профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Дети ЖКХ Мытищи конкурсы
16 декабря 2024, 18:34
Еще 5 тысяч баков для раздельного сбора мусора установили в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Инфраструктура Московской области по сбору отходов пополнилась 3,6 тысячи контейнеров для смешанных отходов и 1 548 контейнеров для сухих. Новые емкости установили за восемь месяцев.

Каждый новый контейнер объемом 1,1 метра кубических оснащен прочными колесами и удобными ручками, что облегчает их выкатку к мусоровозу. Кроме того, 30% материалов контейнеров производятся из переработанного сырья, поступающего прямо с сортировочных конвейеров Комплекса по переработке отходов.

Контейнеры установили в нескольких городских округах, среди которых Люберцы, Раменский, Воскресенск, Егорьевск, Жуковский, Шатура, Клин, Солнечногорск и Химки.

Сотрудники территориальных подразделений региональных операторов ежедневно проводят мониторинг состояния контейнеров на площадках. Тара, требующая ремонта, временно переворачивается вверх дном до тех пор, пока она не будет восстановлена или заменена.

Экология Мусор
16 декабря 2024, 18:33
Стелу «Населенный пункт воинской доблести» установили в Яхроме
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В сквере имени генерала Кузнецова в Яхроме Дмитровского городского округа поставили стелу «Населенный пункт воинской доблести». Памятник посвятили годовщине разгрома фашистских войск под Москвой в 1941 году.

Стела «Населенный пункт воинской доблести» - это высокая колонна красного цвета. На каждой ее грани разместили таблички, на которых разместили сведения об истории образования населенного пункта, получении им статуса города, о боях 1941 года и о присвоении звания «Населенный пункт воинской доблести». Бронзовые фигуры воинов на памятнике символизируют подвиги защитников Родины. На стеле также разместили изображение Георгия Победоносца на коне и герб Яхромы.

Как рассказал временно исполняющий полномочия Дмитровского городского округа Иван Курданин, за вклад в общую Победу советского народа в Великой Отечественной войне в 2020 году Яхроме присвоили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

«Одним из самых значительных сражений, ставшим переломным в ходе битвы за Москву, стало сражение на Перемиловской высоте. Наша святая обязанность - сохранять и передавать из поколения в поколение память о героях тех лет, уважать и чтить их подвиги», - добавил он.

В августе стартовали работы по благоустройству сквера имени генерала Кузнецова. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Памятники История Дмитров Великая Отечественная война

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