01 февраля 2024, 15:17

Фельдшерский пункт построят в поселке Жуково под Солнечногорском в 2024 году

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Продолжается строительство фельдшерско-акушерского пункта в микрорайоне Березки в поселке Жуково. Получить квалифицированную помощь там смогут порядка 1500 жителей.

Подрядная организация уже построила здание с использованием технологии быстровозводимых конструкций. Сейчас рабочие прокладывают внутренние инженерные сети и заканчивают чистовую отделку.

Там разместятся кабинеты врачей, смотровая, процедурная, прививочный кабинет, стерилизационная комната, палата для пребывания пациентов и помещение для персонала. На прилегающей территории появится парковка для велосипедов и автомобилей, а также крытая площадка для колясок.

«Фельдшерско-акушерский пункт в Жуково <…> рассчитан на 36 посещений в смену. Общая площадь здания составит 200 квадратных метров. После окончания строительства новое медицинское учреждение оснастят современным медоборудованием», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы проводят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Министерство строительного комплекса Московской области отметило высокую степень готовности объекта.

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Солнечногорск Медицина
01 февраля 2024, 16:16
Новую школу в селе Немчиновка откроют в мае 2024 года
Мария Шматкова
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Новую школу, рассчитанную на 550 учащихся, достраивают в селе Немчиновка в Одинцовском городском округе. На сегодняшний день ее готовность составляет 75,5%, а садть объект планируют в мае 2024 года.

Новая школа будет обладать актовым и двумя спортивными залами, а также просторной библиотекой и зоной коворкинга. В ходе строительства используются материалы отечественного производства, поэтому проблем с поставками не наблюдается. Все работы выполняются в строгом соответствии с графиком.

Руководитель проекта ООО «АСГ-Технострой» Олег Ряузов сообщил, что на данный момент выполнено около 75,5% работ. Для их проведения задействованы 136 специалистов. Сейчас строители осуществляют внутреннюю отделку помещений и проводят установку инженерных коммуникаций.

«Благоустройство на спортивном ядре выполнено в полном объеме, благоустройство западной стороны школы тоже завершено, осталось завершить работы восточной стороны учреждения», - добавил Олег Ряузов.

В отделке школы строители используют современные CML-панели, которые значительно ускоряют процесс работ. Необходимости в штукатурке стен и ожидании их высыхания теперь нет, в результате чего отделка помещений сократилась по времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство
01 февраля 2024, 16:16
Школьница из Солнечногорска приняла участие в съезде объединения «Движение первых»
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Второй всероссийский съезд объединения «Движение первых» прошел в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.  Московскую область представили 19 делегатов, в их числе и ученица школы № 5 в Солнечногорске Анастасия Пичугина.

Анастасия Пичугина - победитель и призер конкурса сочинений движения школьников «Россия - страна возможностей». Последнее время она стала принимать активное участие в жизни «Движения первых», и сейчас школьница является председателем муниципального совета объединения.

Во время съезда девушка участвовала в деловой программе: стратегических сессиях, мастер-классах, панельных дискуссиях, мотивационных встречах и экскурсиях по павильонам выставки-форума «Россия».

«На сегодняшний день в городском округе Солнечногорск в „Движении первых“ состоят порядка 1000 ребят. Отделения открыты на базе всех школ округа», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Съезд проходил в течение трех дней и собрал более трех тысяч активистов из 89 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Тулы на выставке «Россия» на ВДНХ.

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Дети Солнечногорск Выставка-форум «Россия»
01 февраля 2024, 16:12
Более 2,7 миллиона человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье в 2023 году
Пресс-служба Минздрава МО
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Бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ прошли 2,7 миллиона жителей Подмосковья за год. Об этом сообщил главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Пронин.

В прошлом году в Подмосковье протестировали на 300 тысяч больше человек, чем за аналогичный период 2022-го.

«Регулярное тестирование становится неотъемлемой частью общей стратегии по контролю за распространением ВИЧ-инфекции и поддержанию здоровья населения», - отметил Александр Пронин.

Обследоваться на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, в кабинетах анонимного тестирования и консультирования или в центре СПИД.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 акушерских пунктов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Поликлиники ВИЧ СПИД
01 февраля 2024, 16:02
Около семи тысяч жителей прошли профосмотр с начала года в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В январе этого года в городском округе Химки профилактические осмотры провели для 6900 человек. Пройти диспансеризацию можно в поликлиниках по месту прикрепления. Необходим только паспорт, полис и СНИЛС.

Единый день диспансеризации для взрослого населения пройдет 20 февраля в поликлиниках Химок № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9.

«Очень важно выявлять потенциально опасные заболевания на ранней стадии. Именно для этого существуют профосмотры. Во время диспансеризации проводят обследование основных функций организма. В зависимости от возраста проверяют работу сердца, делают флюорографию, измеряют давление, вес, рост, берут различные анализы», - рассказал главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Осмотры проводят в рамках национального проекта «Здравоохранение», напомнила председатель химкинского Совета медсестер Надежда Смирнова.

Записаться на услугу можно по телефону 122, в поликлинике и на портале госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Медицина

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