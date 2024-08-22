22 августа 2024, 17:17

Фельдшерский пункт построят в поселке Пустоши

Мособлархитектура
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Архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области одобрила проект фельдшерского здравпункта в поселке Пустоши городского округа Шатура. Реализация проекта запланирована на текущий год. Об этом сообщили в Мособлархитектуре.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил, что в здании площадью около 90 квадратных метров разместятся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная комната и необходимое медоборудование. Медпункт будет обслуживать почти тысячу человек.

Одноэтажное здание квадратной формы будет выполнено в жемчужно-белом цвете, с выступающей входной группой, защищающей от непогоды. Вход будет доступен для маломобильных групп населения. Прилегающую территорию также благоустроят, ее озеленят, а рядом с ФАПом сделают парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Медицина Шатура
22 августа 2024, 16:46
Более 17 тысяч банок сока из фруктов и овощей произвели в Подмосковье за полгода
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Соки полезны для пищеварения и содержат много витаминов. Так, за шесть месяцев подмосковные производители изготовили почти 18 тысяч банок этого напитка. Компании предлагают соки прямого отжима без сахара, восстановленные соки и фруктовые нектары.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за первое полугодие текущего года количество произведенных банок сока составляет 8% от общего производства в Центральном федеральном округе и около 2% на общероссийском рынке.

В число лидеров вошло ООО «Производственная компания Лидер». Компания выпускает линейку соков и нектаров «Swell», включая соки прямого отжима из лесных ягод и восстановленные соки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
22 августа 2024, 16:35
Школьникам из Лобни напомнили правила безопасности дорожного движения
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Занятие по правилам поведения на дорогах и в общественном транспорте провели для школьников в городском округе Лобня. Ребятам напомнили значения дорожных знаков и сигналов светофора, показали, как переходить проезжую часть и как вести себя во время поездки.

Для подростков из Лобни организовали урок по безопасности дорожного движения прямо в салоне автобуса. Перед посадкой им показали, как правильно переходить дорогу, напомнили значения знаков и сигнала светофора. Ребята узнали также, как вести себя на остановочных пунктах и в общественном транспорте, как пользоваться ремнем безопасности и что предпринять во время нештатной ситуации.

«Перед началом учебного года хотелось бы обратить внимание самих школьников, учителей, педагогов, родителей на важность правил поведения в общественном транспорте. От этого зависит безопасность проезда от школы до дома и обратно», - отметил начальник автоколонны № 1 Александр Березовский.

Школьникам напомнили и о том, что водитель не может высаживать детей до 16 лет из салона даже без денег и проездных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня ПДД Школьники
22 августа 2024, 15:57
Готовность теплосетей в Балашихе к отопительному сезону достигла 76%
Пресс-служба администрации Балашихи
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Активная подготовка к отопительному сезону ведется в Балашихе. На сегодняшний день готовность теплосетей достигает 76%.

Перед началом отопительного сезона в городском округе Балашиха провели большую работу для повышения надежности теплоснабжения. В муниципалитете проложили сети в микрорайоне Балашиха-3 и закольцевали котельные в микрорайонах Ольгино и Павлино. Это позволит обеспечить резервирование тепловой мощности. Сейчас также проводят замену магистральных теплосетей.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций представители администрации округа совместно с прокуратурой проводят рейды на выявление недостатков при подготовке жилых домов и социальных учреждений к зиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Балашиха
22 августа 2024, 15:55
Готовность школ и детских садов к учебному году проверили в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Готовность школ и детских садов к новому учебному году обсудил с представителями образовательных учреждений округа глава Балашихи Сергей Юров. В этом сезоне ученики и педагоги вновь присоединятся к спортивному проекту «Балашихинская школьная лига».

На профилактическом часе в Балашихе обсудили готовность к новому учебному году, а также результаты и планы по подготовке детей к олимпиадам.

«Вопросам образования в нашем городском округе уделяется пристальное внимание, особенно в летний период - это всегда подготовка к новому учебному году», - сказал Юров.

Речь зашла и о предстоящем сезоне «Балашихинской школьной лиги». Это уникальный спортивный проект, в котором принимают участие школьники округа. Также обсудили пополнение библиотек новыми учебными материалами и проверки оснащения школ. Отметим, что комплект учебников для каждого ученика выдадут бесплатно.

Кроме того, к началу учебного года в Балашихе откроются школу на 1500 мест в жилом комплексе «Пехра» и детский сад на 250 мест в микрорайоне Ольгино.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Балашиха

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