Фельдшерский пункт построят в поселке Пустоши

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко сообщил, что в здании площадью около 90 квадратных метров разместятся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная комната и необходимое медоборудование. Медпункт будет обслуживать почти тысячу человек.

Одноэтажное здание квадратной формы будет выполнено в жемчужно-белом цвете, с выступающей входной группой, защищающей от непогоды. Вход будет доступен для маломобильных групп населения. Прилегающую территорию также благоустроят, ее озеленят, а рядом с ФАПом сделают парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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