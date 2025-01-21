Фельдшерский пункт построят в поселке Пустоши к маю

Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас на объекте ведут обустройство фундаментной плиты, а также устраивают контур заземления и устройство каркаса входной группы.

Здание возведут по технологии модульного строительства в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.

Площадь пункта составит 200 квадратных метров. Там обустроят смотровую, процедурную, прививочный кабинет, двухместную палату для более длительного пребывания и другие помещения. Там будет работать современное оборудование, благодаря чему медпомощь станет более доступной для жителей.