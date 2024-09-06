Фельдшерский пункт открылся после ремонта в деревне Запрудня

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Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк подчеркнул, что в регионе большое внимание уделяют именно первичному звену и развитию сельской медицины. Здесь начинаются профилактика и диагностика заболеваний.

В августе после ремонта открылись три ФАПа, а теперьвозобновил работу еще один - в деревне Зарудня под Коломной. Здесь жители смогут пройти первый этап диспансеризации, сделать прививку, получить телемедицинскую консультацию.

При необходимости фельдшер запишет пациентов на консультации к профильным специалистам.

Записаться на прием в ФАП можно на портале « Здоровье ».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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