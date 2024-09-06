06 сентября 2024, 13:27

Фельдшерский пункт открылся после ремонта в деревне Запрудня

Читайте нас в: Google Новости

Обновленный фельдшерско-акушерский пункт начал работать в деревне Зарудня городского округа Коломна. Медицинскую помощь здесь смогут получать 1,7 тысячи человек, в том числе дети.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк подчеркнул, что в регионе большое внимание уделяют именно первичному звену и развитию сельской медицины. Здесь начинаются профилактика и диагностика заболеваний.

В августе после ремонта открылись три ФАПа, а теперьвозобновил работу еще один - в деревне Зарудня под Коломной. Здесь жители смогут пройти первый этап диспансеризации, сделать прививку, получить телемедицинскую консультацию.

При необходимости фельдшер запишет пациентов на консультации к профильным специалистам.

Записаться на прием в ФАП можно на портале « Здоровье ».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Здравоохранение
06 сентября 2024, 14:37
Контейнерную площадку в деревне Васькино на Угловой улице перенесут
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Чехов состоялась встреча, посвященная вопросам содержания и вывоза мусора, организованная по поручению главы округа Михаила Собакина. Заместитель главы Ирина Бадалян провела рабочую встречу с жителями деревни Васькино, уделив особое внимание проблемам, связанным с работой регионального оператора по обращению с отходами.

На встрече также присутствовали председатель Совета депутатов Галина Козина, представители МБУ «Экология и природопользование Чехова», управления территориальной и внутренней политики, а также сотрудники «МСК-НТ». Основной темой обсуждения стала контейнерная площадка на улице Угловая.

Жители выразили свои пожелания по поводу переноса существующей контейнерной площадки и предложили рассмотреть новые участки для ее размещения. Встреча прошла в конструктивном ключе, что позволило выработать совместные решения. Участники обсудили различные варианты и пришли к решению о переносе контейнерной площадки.

Предложения и замечания жителей будут тщательно проработаны в ближайшее время, чтобы обеспечить наиболее удобное и эффективное решение проблемы. Власти округа выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с жителями для улучшения экологической обстановки в деревне Васькино.

Для получения консультации по вопросам можно обратиться в территориальные отделы управления территориальной и внутренней политики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Чехов
06 сентября 2024, 12:05
Ансамбль из Подольска изучил фольклор в деревнях Тульской области
Читайте нас в: Google Новости
Фольклористы из Подольска

съездили в этнографическую экспедицию в Тульскую область. Они собирали рассказы, коллекции вышивки и песни от уроженцев деревень и сел региона, чтобы сохранить и передать знания младшему поколению.

Фольклорный ансамбль «Терем» сельского дома культуры «Надежда» в поселке МИС привез из экспедиции в Тульскую область этнографический материал: народные песни, балалайки и узоры на рушниках.

Сначала они посетили поселок Волово и краеведческий музей, где отсняли этнографические костюмы и коллекции вышивок. Затем фольклористы переночевали в Ефремове, а на утро отправились в Ярославку. Этнографисты записали рассказы о деревенской жизни от Анны и Марии Кузнецовых. Местные жительницы спели «Барыню», «Страдания» и сплясали цыганочку.

Музыкой поделилась семья Ершовых из деревни Прудки.

Старожилы села Яндовка на границе с Липецкой областью Александра Перепелкина и Зинаида Пучкова поведали рассказы о селе.

Этнографисты из Подольска возвращались через Каменский район в деревне Подлозинки. Они встретились с гармонистом и балалаечником Валентином Борисочкиным 1939 года рождения.

В таких экспедициях специалисты собирают важный материал о традициях и культуре родных мест.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Песни
06 сентября 2024, 11:55
Спасатели вывели из леса в Шатуре заблудившегося грибника
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники ПСП-286 «Мособлпожспас» нашли и вывели из леса грибника, который заблудился недалеко от 18 поселка Шатурского округа. До темноты он не сумел выйди к дороге самостоятельно.

Старший смены Максим Горин рассказал, что сигнал поступил в девятом часу вечера. За помощью обратился парень 32 лет, который днем пошел за грибами в лес и потерял ориентир. До темноты он не успел выйти к населенному пункту, к тому же попал в болотистую местность.

Спасатели прибыли в район поиска и связались с грибником по телефону. Определив радиус с помощью геолокации, начали прочесывать лес, подавая световые и звуковые сигналы. Примерно через полтора часа парень сказал, что слышит их.

Прощупывания палками почву, специалисты вывели грибника из болота и доставили в поселок. В медицинской помощи он не нуждался.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Шатура
06 сентября 2024, 10:46
Больницу в Зарайске капитально отремонтируют к октябрю
Читайте нас в: Google Новости
Капремонт ведется в здании Зарайской больницы. К октябрю там обновят пищеблок, кабинеты и медицинское оборудование.

В больнице Зарайске ведется замена окон, дверных проемов, обновление электросетей, вентиляции и напольного покрытия. Работы проводят не только внутренние, но и наружные: меняют фасад, кровлю. При этом на время ремонта в пищеблоке для приготовления еды для пациентов используют помещения Аферьевской школы. После питание привозят в больницу. Главврач Николай Макаров заверил, что качество и вкус еды остались прежними.

«Все, что касается наших больниц, каждый год идет большая работа как по ремонту самих зданий и помещений, так и по поставке оборудования», - отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Готовность объекта на текущий момент составляет порядка 60%. Завершить работы планируется в октябре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В больнице Зарайске ведется замена окон, дверных проемов, обновление электросетей, вентиляции и напольного покрытия. Работы проводят не только внутренние, но и наружные: меняют фасад, кровлю. При этом на время ремонта в пищеблоке для приготовления еды для пациентов используют помещения Аферьевской школы. После питание привозят в больницу. Главврач Николай Макаров заверил, что качество и вкус еды остались прежними.

«Все, что касается наших больниц, каждый год идет большая работа как по ремонту самих зданий и помещений, так и по поставке оборудования», - отметил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Готовность объекта на текущий момент составляет порядка 60%. Завершить работы планируется в октябре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Зарайск Ремонтные работы

Новости по теме