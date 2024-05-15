Фельдшерский пункт открыли после ремонта в деревне Печерники

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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В фельдшерско-акушерском пункте в рамках модернизации заменили окна, двери, напольное покрытие, коммунальные сети, произвели внутреннюю отделку, также обновили фасад и мебель.

В этом небольшом фельдшерском пункте обслуживают более 250 человек. Здесь можно получить своевременную медицинскую помощь, пройти диспансеризацию и вакцинацию.

Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко рассказал, что старое помещение не соответствовало современным стандартам. Теперь комфортные условия созданы как для пациентов, так и медработников.

«Буквально на днях откроем фельдшерский пункт в деревне Зименки, следом откроем такой же в Новоселках. Через неделю будет открыта амбулатория в поселке 40 лет Октября», - поделился планами глава округа.