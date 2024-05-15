15 мая 2024, 09:47

Фельдшерский пункт открыли после ремонта в деревне Печерники

Телеканал «360»
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Фельдшерско-акушерский пункт открыли после ремонта в деревне Печерники в городском округе Зарайск. Рабочие обновили фасад и внутреннюю отделку здания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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В фельдшерско-акушерском пункте в рамках модернизации заменили окна, двери, напольное покрытие, коммунальные сети, произвели внутреннюю отделку, также обновили фасад и мебель.

В этом небольшом фельдшерском пункте обслуживают более 250 человек. Здесь можно получить своевременную медицинскую помощь, пройти диспансеризацию и вакцинацию.

Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко рассказал, что старое помещение не соответствовало современным стандартам. Теперь комфортные условия созданы как для пациентов, так и медработников.

«Буквально на днях откроем фельдшерский пункт в деревне Зименки, следом откроем такой же в Новоселках. Через неделю будет открыта амбулатория в поселке 40 лет Октября», - поделился планами глава округа.

Здравоохранение Зарайск
15 мая 2024, 09:49
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Один лесной пожар выявили в Подмосковье 14 мая. Он произошел в Учебно-опытном лесничестве на территории 0,37 гектара неподалеку от села Братовщина в Пушкино. Его тушили девять человек. В ближайшие дни в регионе ожидают второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 15 по 17 мая на большей части территории области установится второй класс пожарной опасности. При этом 16 мая в Егорьевском лесничестве и 17 мая в Бородинском, Егорьевском, Ногинском и Шатурском лесничествах спрогнозировали третий, а 17 мая в Виноградовском, Звенигородском, Истринском и Луховицком лесничествах - второй.

В ближайшие дни в регионе температура поднимется до 17 градусов днем и опустится до восьми ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны дожди.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Лесные пожары
14 мая 2024, 23:36
«Центрлесхоз» провел учения по тушению пожара в Талдоме
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Сотрудники Талдомского-Дмитровского филиала «Центрлесхоза» провели учения по тушению условного пожара. По легенде огонь зафиксировали камеры системы видеомониторинга — так называемую дымную точку. Возникла угроза населенному пункту и лесным насаждениям.

Тушить условный пожар экстренно прибыли семь специалистов и несколько единиц техники. Огонь потушили в кратчайшие сроки, а отработка передачи оперативной информации о возгорании между лесопожарными формированиями и региональной диспетчерской службой лесного хозяйства прошла успешно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары Талдом
14 мая 2024, 23:33
Тендер на капремонт здания техникума объявили в Орехово-Зуеве
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на капремонт здания железнодорожного техникума объявили в Орехово-Зуеве. Завершить работы планируется в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, выполнить строительно-монтажные работы в здании Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени Бондаренко, а также поставить необходимое для учебы оборудование и благоустроить территорию учебного заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Орехово-Зуево конкурсы
14 мая 2024, 23:14
Тендер на поставку медоборудования в больницу объявили в Одинцове
Медиаархив Подмосковья
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Аукцион на капитальной ремонт кабинета и поставку медицинского оборудования в ГБУЗ Московской области «Одинцовская областная больница» объявили в Подмосковье. Завершить работы и поставить медтехнику необходимо до конца ноября 2024 года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Исполнителю предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, капитально отремонтировать помещение для медоборудования, а также поставить в медицинское учреждение и ввести в эксплуатацию магнитно-резонансный комплекс.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Аукционы Больницы

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