Фельдшерский пункт достроили в деревне Жуково под Солнечногорском
Новый фельдшерско-акушерский пункт достроили в поселке Жуково Под Солнечногорском. Сейчас в медучреждении ведут пусконаладочные работы и расстанавливают мебель. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
В новом ФАПе обустроили кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, а также стерилизационную комнату и аптечный пункт. Прилегающую территорию благоустроили - там появилась парковка и места для отдыха.
Новое медучреждение будет обслуживать около 1,5 тысячи жителей, принимая в смену 36 человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что «Союзмультфильм» займется дизайном детской больницы в Красногорске.
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