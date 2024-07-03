Фельдшерский пункт достроили в деревне Жуково под Солнечногорском

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В новом ФАПе обустроили кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, а также стерилизационную комнату и аптечный пункт. Прилегающую территорию благоустроили - там появилась парковка и места для отдыха.

Новое медучреждение будет обслуживать около 1,5 тысячи жителей, принимая в смену 36 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что «Союзмультфильм» займется дизайном детской больницы в Красногорске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».