Фельдшерские пункты в деревнях Лыткино и Новая отремонтируют к августу
Фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Лыткино и Новая под Солнечногорском отремонтируют к августу. В помещениях уже завершили демонтажные работы.
В фельдшерско-акушерских пунктах заменят облицовочную плитку полов и стен, установят новые межкомнатные и входные двери, оконные блоки, светильники и элементы системы электроснабжения, а также обновят трубы и сантехническое оборудование.
«В помещениях фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Лыткино и Новая последний раз ремонт проводился 30 лет назад. Здесь медицинскую помощь получают почти 2500 человек. На время проведения ремонта жители муниципалитета могут обращаться в Центральную и Андреевскую поликлинику», - прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Ремонт проводится в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».
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