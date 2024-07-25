Фельдшер Варвара Тараторина пополнила штат амбулатории в деревне Косяково

Варвара Тараторина - молодой специалист Косяковской амбулатории. Трудится здесь она почти год. После получения диплома Московского областного медицинского колледжа в Раменском филиале молодой медик решила работать именно в родном Воскресенске.

«Работа мне нравится, узнаю много нового и всегда могу рассчитывать на поддержку и помощь моих опытных коллег», - поделилась Варвара Тараторина.

Свыше 1600 человек из деревень, сел и садовых некоммерческих товариществ обслуживает амбулатория. Здесь оказывают первичную медико-санитарную помощь, проводят диспансеризацию и медосмотры. Также в медучреждении делают инъекции и ставят прививки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».