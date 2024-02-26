Фельдшер Никита Казаков пополнил штат детской поликлиники в Солнечногорске

Никита Казаков окончил Зеленоградский медицинский колледж. После он пришел на работу в процедурный кабинет Центральной поликлиники Солнечногорска, работал в клинике в Зеленограде и на скорой помощи. Отучившись на фельдшера, он устроился в детскую поликлинику Солнечногорска. Общий медицинский стаж у фельдшера - более восьми лет.

«Я всегда хотел помогать людям. За время работы в кабинете неотложной помощи неоднократно оказывал первую помощь маленьким пациентам. Потеря сознания, судороги на фоне высокой температуры никогда не ставили меня в тупик. Видимо, сказался многолетний опыт работы на скорой помощи, где я в течение пяти лет работал медбратом и фельдшером. Этот опыт многому меня научил», - рассказал Никита Казаков.

Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг или по номеру 122.

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