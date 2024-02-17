Фельдшер из Чехова Оксана Серна вошла в состав лучшей бригады скорой помощи Подмосковья

По итогам 2023 года в лучшую бригаду скорой помощи Подмосковья вошли врач Щелковской подстанции Алла Григорьева, фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна, медсестра Домодедовской подстанции Татьяна Федотова, водитель Балашихинской подстанции Иван Концов. Все они получили денежную премию, а главное - стали примером ответственности и профессионализма.

«Было неожиданно и очень приятно. Стимулировать, поддерживать медицинских работников важно и нужно. Ведь работа тяжелая, большая текучка кадров. Медиков необходимо мотивировать, ведь на них большая ответственность, им доверяют жизни людей», - поделилась Оксана.

Лучший фельдшер отметила, что награда - это заслуга работы всей бригады № 102, в которой она трудится. Ведь от слаженной работы команды зависит многое. Общий стаж Оксаны Серны в Чеховской станции скорой помощи составляет 24 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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