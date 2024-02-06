Фельдшер Эрик Кучук пополнил штат центральной поликлиники в Солнечногорске

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой техникой.

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Эрик Кучук с 16 лет работал санитаром скорой помощи в республике Молдова. После окончания школы будущий доктор переехал в Россию и поступил в колледж № 1 Департамента здравоохранения Москвы. Несколько лет он работал фельдшером скорой помощи, за плечами врача множество историй спасения.

Новый фельдшер принимает в кабинете неотложной помощи в центральной поликлинике по понедельникам и пятницам с 8:00 до 15:00, а также по вторникам, средам и четвергам с 13:00 до 20:00.

«С начала года в Солнечногорскую областную больницу трудоустроились восемь специалистов. Отмечу, что для врачей предусмотрены ряд региональных и муниципальных мер поддержки: компенсационные выплаты за аренду жилья и оплату проезда, участие в региональных программах „Социальная ипотека“, „Земский доктор“ и „Приведи друга“, выделение земельных участков», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.