Фехтовальщики из Воскресенска стали призерами областного первенства

В Люберцах открыли новую спортивную площадку на базе детского сада «Радуга», который входит в состав школы № 28. Здесь будут проходить занятия по футболу и другим активным видам спорта.

С просьбой помочь в обустройстве спортивной зоны обратилось руководство детсада. Площадка оснащена футбольным полем с искусственным покрытием, чтобы дети могли заниматься спортом, даже в дождливую погоду. Зона предназначена не только для футбола, но и для других активностей, таких как физкультура и спортивные игры.

«Многие ребята любят футбол, и мы постарались создать условия для их занятий. Это место, где можно развиваться и тренироваться в любую погоду», - отметил член правления Федерации футбола Люберец и руководитель футбольной школы «Спартак» Дмитрий Кудинов.

Площадка окружена безопасным забором, чтобы дети могли заниматься спортом без лишних опасений. Дмитрий Кудинов пожелал юным спортсменам успехов в тренировках, отметив, что именно с таких мест начинаются пути к большим победам.

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