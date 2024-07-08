Фехтовальщики из Одинцова победили на Спартакиаде учащихся России
Ученики Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию показали отличные результаты на Спартакиаде учащихся России. Двое спортсменов округа выиграли золотые медали.
Золотые награды получили Стефания Часовникова и Илья Ильичев, представлявшие Одинцовский городской округ.
«Сразу после этого Стефания Часовникова снова продемонстрировала свою индивидуальную силу, уже в составе команды Московской области. Одинцовские „мушкетеры“ вновь подтвердили свою высокую квалификацию на таких престижных соревнованиях», - отметил заместитель главы Одинцовского городского округа Евгений Серегин.
Турниры по фехтованию в рамках ХII летней Спартакиады учащихся России проходили с 3 по 7 июля в Орле. Участие в состязаниях приняли более 300 спортсменов из 33 регионов страны. Соревнования проводились в трех видах оружия - сабле, шпаге и рапире.
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