Фехтовальщики из Химок выиграли медали областных соревнований

Соревнования прошли в спортивном комплексе «Юбилейный» в Химках. Победителями «Детских игр» стали Савелий Лазарев, Кристина Ильина, Артемий Рыжов и Виктория Точенова. Медали разыграли в двух возрастных категориях - среди юношей и девушек до 12 и 15 лет.

Вместе с тем знаками отличия «Спортивная доблесть» третьей степени наградили спортсменов Арсения и Савелия Лазаревых. Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян поздравила фехтовальщиков всех семи этапов «Детских игр», которые набрали максимальное количество очков - Деяну Цхоидзе, Кристину Ильину, Максима Головинского и Викторию Точенову. Церемонию провели при участии первого вице-президента Федерации фехтования Московской области Владимира Белова.

Также в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» провели турнир городского округа по фехтованию на шпагах. Чемпионские титулы получили Юрий Стародубцев и Амалия Гиносян. В соревнованиях участвовали свыше 40 фехтовальщиков в возрасте до 12 лет. На базе этого же комплекса также прошло юниорское первенство Химок по фехтованию на шпагах. Золотыми медалями наградили Тимофей Московский и Лидия Сугкоева. Всего в соревнованиях участвовали 70 спортсменов в возрасте до 24 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».