Фехтовальщик из Воскресенска взял серебро на квалификационном турнире

«Этот результат был достигнут месяцами упорных тренировок и стремлением к победе», - отметил Леонид. Для многих участников турнира такие соревнования - это шанс набраться опыта и повысить уверенность в своих силах.

Кроме того, на межрегиональном соревновании «Волга-Волга», которое прошло в Саратове, еще один фехтовальщик из Воскресенска - Алексей Зуев - занял четвертое место, выступив в составе смешанной команды Москвы и Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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