Фехтовальщицы из Лобни заняли призовые места на областных соревнованиях

Обе спортсменки занимаются в спортивной школе «Академия спорта» под руководством опытных тренеров Сергея Егорова и Маргариты Жуковой. Организаторы турнира поздравили девушек с заслуженной победой, отметив их мастерство и упорство, и пожелали дальнейших успехов в спорте.

В Лобне развитию спорта уделяется большое внимание. В городе работают восемнадцать бесплатных спортивных секций, которые привлекают участников всех возрастов. Среди самых популярных направлений - фехтование, футбол, дзюдо, тхэквондо, плавание, баскетбол и хоккей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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