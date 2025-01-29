Фехтовальщица из Химок победила на всероссийском турнире

Лучших в этой серии определили по итогам выступления на чемпионате и Кубке России, а также на всероссийских соревнованиях по видам оружия. Яна Егорян стала лучшей среди женщин в категории «сабля».

Спортсменке из Химок вручили памятные медали, фигурки фехтовальщиков ручной работы, а также приз - 500 тысяч рублей. Половину средств Яна потратит на развитие детского сабельного фехтования.

Ранее в Химках состоялись всероссийские соревнования по фехтованию на саблях на призы Яны Егорян. Состязания признали одними из самых масштабных в этой категории в России. Участниками стали несколько сотен спортсменов со всей России.