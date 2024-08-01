Федор Фроловский из Подмосковья установил рекорд на Чемпионате МЧС России
Первенство и Чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту начался в Йошкар-Оле 31 июля. В первом виде программы — штурмовой лестнице — новый рекорд страны установил участник из Подмосковья.
В финальном забеге у юношей старшей возрастной группы победу одержал представитель Московской области Федор Фроловский. На высоту второго этажа он забрался за 10.06 секунды - это новое высшее достижение России.
После первого дня команды юношей и девушек Московской области, а так же взрослых участников из Подмосковья занимают первые места.
Соревнования продлятся до 3 августа.
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