Федеральный проект «Футбольные мамы» стартовал в Раменском

Тренер Лидия Бовт курирует окружную женскую команду по футболу. Она отмечает: для того, чтобы присоединиться к проекту - не обязательно уметь играть. Главное - иметь желание и быть мамой.

«Футбольные мамы - это активные и харизматичные женщины, которые не умеют играть в футбол, но очень хотят научиться. У многих из них дети тоже играют в футбол, и они активно их поддерживают: водят на тренировки, болеют на матчах. Движение и было создано такой же мамой Эльвирой Лесничей в Санкт-Петербурге в 2017 году», - объяснила тренер Лидия Бовт.

На тренировках занимаются общей физической подготовкой и играют в футбол. Первый сбор прошел 16 июля на стадионе «Ильинский авангард», а 15 сентября мамы провели товарищеский турнир в Ильинке с командами из Жуковского и Раменского.

«Наша цель - увеличить количество футбольных мам, чтобы такие команды появлялись и в Гжели, и Бронницах, и других населенных пунктах», - поделилась Лидия Бовт.

Отметим, программа «Футбольные мамы» стартовала в 30 регионах России и Беларуси. Она вошла в национальный проект «Демография». Сообщество стремится популяризировать спорт и привлечь в него как можно больше женщин.

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