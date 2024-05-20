Федеральный центр выделит еще 200 миллионов рублей на школы Подмосковья

Московская область получит от федерального центра почти 200 миллионов рублей. Эти средства помогут реализовывать поручение президента по строительству и модернизации школ.

«В Московской области строительству социальных объектов уделяется повышенное внимание, так как темпы возведения жилья у нас одни из самых высоких в стране», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

На программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в этом году планируется потратить почти 64 миллиарда рублей, из них почти 48 миллиардов - это средства регионального бюджета. Деньги направят на строительство и реконструкцию 25 школ.

Новый этап капитального ремонта школ завершится к 1 сентября, напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ученики придут в обновленные корпуса уже в День знаний. А сейчас идет подготовка к последнему звонку.

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