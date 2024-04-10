Федеральная проверка готовности к пожароопасному сезону началась в Подмосковье
Комиссия Департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу начала проверку готовности Комитета лесного хозяйства Подмосковья к пожароопасному сезону 2024 года. Контрольные мероприятия проводятся с 8 по 19 апреля.
Вице-премьер правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов, объяснил, что проверка проводится по 28 критериям, включая готовность лесопожарных подразделений, техники, оборудования, штата сотрудников.
В ходе проверки комиссия осуществляет выезды на лесопожарные станции и лесничества области. Кроме того, проверяются необходимые документы, выполнение мероприятий по организации подготовки к пожароопасному сезону, заключение контрактов и другие обязательные критерии.
Владислав Мурашов также подчеркнул важность своевременной проверки и подготовки к предстоящему пожароопасному сезону.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону.
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