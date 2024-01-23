Фасады жилых домов в Кубинке утеплят по инновационной системе

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Утепление фасада поможет снизить теплопотери и повысить общую энергоэффективность здания.

«Площадь облицовки составляет примерно пять тысяч квадратных метров. К сегодняшнему дню выполнено уже более 80% работ. Ранее в этом доме уже был выполнен капитальный ремонт систем газоснабжения», - рассказал заместитель главы Одинцовского округа Михаил Коротаев.

В Одинцовском городском округе к 2025 году отремонтируют фасады в 33 жилых домах, заменят 32 лифта, обновят кровли в 163 домах и инженерные системы в 47 домах.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о завершении строительства всех брошенных застройщиками жилых комплексов в регионе.

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