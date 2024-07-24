24 июля 2024, 19:18

Фасады 23 домов капитально отремонтируют в Долгопрудном в 2024 году

Министерство ЖКХ Московской области
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До конца года в Долгопрудном капитально отремонтируют фасады 18 многоквартирных домов. Жители округа могут ознакомиться с адресным перечнем по ссылке.

«На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту фасадов. С начала реализации программы капитального ремонта отремонтировано более четырех тысяч фасадов многоквартирных домов», - отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Так, до конца года в Долгопрудном отремонтируют фасады домов на Октябрьской, Комсомольской и Первомайской улицах, в Пионерском переулке, на Московском шоссе, а также на улице Циолковского.

Напомним, собственники домов, где проводится капитальный ремонт фасадов и кровель, а также все желающие могут контролировать ход капитального ремонта с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах. Это можно сделать, в разделе «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Долгопрудный
24 июля 2024, 19:10
Трехэтажный детский сад на 225 мест откроют в Балашихе к 1 сентября
Пресс-служба администрации Балашихи
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Строительство детского сада в жилом комплексе «Новгород Павлин» завершается в сентябре этого года. Сейчас там устанавливают игровое оборудование и расставляют мебель.

В современном трехэтажном здании будет все необходимое для развития умственных, творческих, спортивных навыков у детей. Также на территории откроют площадки с навесами для игр и спортивных мероприятий.

Детский сад примет 10 групп детей уже 1 сентября этого года.

Большой образовательный комплекс «Полет» на берегу Москвы-реки достраивают в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма. Школу и детский сад возводят с большим опережением по срокам и откроют на год раньше намеченного, о чем сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Детские сады Балашиха
24 июля 2024, 19:02
Летний забег для спортсменов-любителей «Здоровье» организовали в Химках
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Участниками летнего забега «Здоровье» в городском округе Химки стали спортсмены-любители. Они преодолели дистанцию в три километра.

Спортивное мероприятие дало возможность бегунам показать свою физические подготовку, продемонстрировать выносливость. Спортсмены-любители познакомились с единомышленниками, обменялись опытом и впечатлениями.

«Цель таких мероприятий - формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности и укрепление здоровья химчан всех возрастов. Они призваны приобщить людей к занятиям спортом», - отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Благодаря региональному проекту «Спорт - норма жизни» школу олимпийского резерва № 1 и училище олимпийского резерва № 3 оборудуют новым спортивным инвентарем. Современное спортивное оборудование повысит качество тренировок. Региональный проект «Спорт - норма жизни» - часть нацпроекта «Демография».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
24 июля 2024, 18:48
Еще 12 дворов благоустроят в Можайском округе до конца года
Яна Шаливская
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В поселке Медико-Инструментального завода завершаются работы по благоустройству дворовых территорий. У домов № 29, 30, 35 и 36 заменили бордюры, обновили асфальт, а также обустроили дополнительные парковочные места.

Сейчас специалисты подрядной организации убирают мусор и приводят в порядок газон. Также в этом году в населенном пункте обновят детскую площадку, построенную по программе губернатора «Наше Подмосковье».

Работы по демонтажу старых игровых элементов уже завершись. Всего в этом году в округе обновят 12 дворов и десять детских площадок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Можайск
24 июля 2024, 18:47
Еще 26 электрозарядных станций открыли в Подмосковье
ПАО «Евротранс»
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Реализация программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта продолжается в Московской области. Так, в разных округах заработало еще 26 «быстрых» ЭЗС ПАО «Евротранс». Мощность каждого из них варьируется от 150 до 300 кВт.

Электрозарядные станции появились в Красногорске, Домодедове, Краснознаменске, Пушкино, Люберцах и других округах. Места установки зарядных станций выбирают сами жители. Сделать это можно по ссылке.

«Для нас является приоритетом развитие зеленой энергетики и, в частности, увеличение сети электрозарядных станций Подмосковья», - отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Евгений Хромушин По его словам, сейчас в регионе работает 519 ЭЗС, из них 228 - «быстрых», мощностью от 150 до 300 кВт, и 291 - «медленных», мощностью от 3,5 до 22 кВт. К концу 2025 года количество зарядных станций для электротранспорта превысит 800.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Можайск

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