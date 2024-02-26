Фасады 14 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Коломне до конца года

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Сотрудники Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов под руководством Министерства ЖКХ Московской области уже провели ремонт межпанельных швов, балконных плит, цокольного этажа, входа в подвальное помещение. Кроме того, они установили бескаркасную систему утепления фасада.

Общая площадь работ составляет около четырех тысяч квадратных метров. На объекте трудится бригада из девяти человек. На сегодняшний день выполнено примерно 25% работ. Также завершен ремонт системы газоснабжения в доме.

Жители Подмосковья могут получить информацию о программе капремонта домов на интерактивной карте ФКР.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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