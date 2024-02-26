26 февраля 2024, 21:25

Фасады 14 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Коломне до конца года

ФКР
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Специалисты выполнят капитальный ремонт фасадов 14 многоквартирных домов, расположенных к Коломне, до конца 2024 года. Сейчас работы ведутся в пятиэтажном доме № 81 на улице Дзержинского.

Сотрудники Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов под руководством Министерства ЖКХ Московской области уже провели ремонт межпанельных швов, балконных плит, цокольного этажа, входа в подвальное помещение. Кроме того, они установили бескаркасную систему утепления фасада.

Общая площадь работ составляет около четырех тысяч квадратных метров. На объекте трудится бригада из девяти человек. На сегодняшний день выполнено примерно 25% работ. Также завершен ремонт системы газоснабжения в доме.

Жители Подмосковья могут получить информацию о программе капремонта домов на интерактивной карте ФКР.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Ремонтные работы
26 февраля 2024, 22:55
Более 30 тысяч человек посетили парки Одинцовского городского округа за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Парки Одинцовского городского округа пользовались особенной популярность у гостей и жителей Московской области на минувшей неделе. Соответствующую информацию приводит пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

Парк имени Ларисы Лазутиной посетили более 21,5 тысячи человек с 19 по 25 февраля. Особенно многолюдно было в выходные дни.

Парк Раздолье за тот же период посетили более семи тысяч человек. Наибольшее количество гостей зафиксировали 23 февраля, когда в зоне зеленых насаждений находилось порядка 1,7 тысячи посетителей.

Парк Малевича также стал популярным местом. Он привлек почти восемь тысяч посетителей за неделю. Особенно многолюдно было в пятницу, когда парк посетили около двух тысяч человек.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Парки
26 февраля 2024, 22:39
Акцию по безопасному поведению на железной дороге провели в Воскресенске
Медиасток.рф
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Представители администрации и волонтеры молодежного центра «Олимпиец» напомнили пешеходам о правилах безопасного поведения вблизи путей. Акцию провели на железнодорожной станции «Москворецкая» в Воскресенске.

В микрорайоне Москворецкий три школы и два колледжа, которые расположены с разных сторон от железной дороги.

Ежегодно на железнодорожный путях возле станции Москворецкой погибают порядка 10 человек. Волонтеры раздали пешеходам памятки и предупредили об опасности перехода на красный сигнал светофора. В случае опасности необходимо предупредить об этом окружающих, особенно детей.

«Выключаю наушники, откладываю телефон, смотрю по сторонам. Если зеленый свет, я перехожу», - рассказал волонтер молодежного центра «Олимпиец» Денис Мотов.

Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

РЖД Волонтеры Воскресенск
26 февраля 2024, 22:27
Медик из Алтайского края Юлия Дроздова переехала работать в Коломну по программе «Земский фельдшер»
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Юлия Дроздова переехала из Алтайского края в поселок Возрождение городского округа Коломна. Благодаря программе «Земский фельдшер» теперь она живет в трехкомнатной квартире в Подмосковье.

Юлия - медик с 16-летним стажем. Она начинала свою карьеру как процедурная медсестра, затем работала акушеркой и в кабинете неотложной помощи.

К своим обязанностям на новом месте она приступила в январе. Новый фельдшерско-акушерский пункт, где теперь работает Юлия, построили три года назад и оборудовали всем необходимым для оказания медицинской помощи. Она принимает до 15 пациентов в день. Также выезжает на вызовы к больным на дом.

Программа «Земский доктор» направлена на поддержку медицинских специалистов, которые приезжают работать в сельскую местность. С момента запуска в 2012 году более 2000 врачей и фельдшеров присоединились к программе, оказывая помощь жителям деревень и сел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что медики региона смогут получать выплату до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Медицина
26 февраля 2024, 21:51
Спортсмен из Домодедова Павел Савелов завоевал серебро на международном турнире по большому теннису
Unsplash
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Павел Савелов из Домодедова стал серебряным призером на международном турнире по большому теннису. Соревнования прошли в Казахстане.

Перед этим юный теннисист представлял Домодедово в составе сборной Московской области. Тогда его команда одержала победу на первенстве России среди юниоров.

Павел начал заниматься теннисом в возрасте 8 лет. Сейчас, в свои 17 лет, он достиг высокого уровня и стал мастером спорта Российской Федерации. Его тренер - опытный специалист, мастер спорта международного класса Андрей Коротченя. Под руководством тренера Павел развивает свои навыки и стремится войти в состав сборной России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Город Домодедово

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