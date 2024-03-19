Фасад пятиэтажки в Одинцове утеплят и капитально отремонтируют

Работы включают в себя не только отделку фасада, но и ремонт межпанельных швов, обновление входных дверей и козырьков подъездов, а также замену окон в местах общего пользования. Также планом предусмотрен ремонт отмостки вокруг дома.

«Площадь работ составляет приблизительно три тысячи квадратных метров. На объекте находится бригада из 12 человек. Выполнено около 10% от общего объема ремонта», - уточнил заместитель главы Одинцовского городского округа Михаил Коротаев.

Напомним, что ознакомиться с планами капремонта можно на интерактивной карте Фонда капремонта. Благодаря сервису можно убедиться, что дом включен в программу улучшений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году более четырех тысяч домов региона ждет капитальный ремонт.

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