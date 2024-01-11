11 января 2024, 16:47

Фасад дома № 23 на Октябрьской улице в Дубне капитально отремонтировали

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Капитальный ремонт дома № 23 на улице Октябрьской завершился в Дубне. Специалисты обновили кровлю, заменили стропильную систему, привели в порядок чердак, а также заменили систему наружного водостока.

Кирпичный дом построили в 1939 году. В здании расположены три подъезда и четыре этажа. Соблюдение строительных норм и правил ежедневно контролируют эксперты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов жители региона могут на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

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Дубна Ремонтные работы
11 января 2024, 16:44
Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства спасли девочку с двумя матками
Unsplash
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Хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства провели операцию 11-летней девочке с двумя матками. Она поступила в учреждение в тяжелом состоянии с жалобами на сильное вздутие и асиметрию живота, которые беспокоили ее три месяца.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, обследование выявило у пациентки две матки, в одной из которых был сильный воспалительный процесс. Ранее о патологии девочка и ее родители не знали.

Из-за сильного воспаления хирурги приняли решение о проведении экстренной операции. По словам заведующего отделением Владимира Трунова, такое состояние могло угрожать жизни ребенка.

«Заполненная гноем матка, не только полностью теряет свою функцию, но и несёт в себе прямую угрозу перитонита, то есть разрыва и попадания гнойного содержимого в брюшную полость, что может стать критическим для жизни ребенка. Поэтому нашими врачами было принято решение об удалении нагноившейся правой матки, с полным сохранением левой матки», - сказал он.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана.

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Люберцы Больницы Врачи
11 января 2024, 16:42
Горячая вода вернется более чем в 40 домов в Дзержинском до конца дня
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Горячее водоснабжение восстановят более чем в 40 многоквартирных домах в Дзержинском до конца дня. Причиной отключения центрального отопления и горячего водоснабжения стала утечка тепловой сети.

Без отопления и горячей воды остались жители домов на на улице Томилинской, Лесной, Лермонтова, Дзержинской, Угрешской, Ленина, Шама, Школьной, Поклонной, а также на проезде Пушкина.

Сейчас специалисты ДМУП «ЭКПО» устраняют последствия утечки.

Ранее Андрей Воробьев рассказывал о работе по модернизации системы ЖКХ в регионе, а также о принципах качества выполнения этих задач.

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ЖКХ Дзержинский
11 января 2024, 16:17
Свыше 100 подмосковных спасателей задействовали в тушении пожара на заводе в Богородском округе
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособлпожспас» вместе помогли потушить крупный пожар в Богородском округе. Он произошел на заводе по производству термопластичных композиций.

Как рассказал начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев, пожар произошел ночью 10 января. На заводе в поселке Обухово загорелся цех по производству полимерной продукции. Сотрудники предприятия самостоятельно покинули здание и вызвали пожарных.

«Площадь горения составила восемь тысяч квадратных метров. 11 января в 03:05 пожар был локализован, а в 04:20 специалисты ликвидировали открытое горение. Всего в тушении возгорания было задействовано 120 человек личного состава и 36 единиц техники. По предварительной информации пострадавших нет», - сказал Александр Квашнев.

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Пожары Заводы Богородский
11 января 2024, 16:08
Более тысячи школьников посетили губернаторскую рождественскую елку в Подмосковье
Unsplash
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Губернаторская рождественская елка прошла в Красногорске. Праздничное мероприятие посетили более тысячи школьников, которые отличились в учебе и принимали участие в различных конкурсах и мероприятиях.

Для гостей подготовили музыкальный спектакль «В поисках Рождества». Среди почетных гостей - митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина и министр образования региона Илья Бронштейн.

«Губернаторская рождественская елка - это добрая ежегодная традиция. Пусть эта волшебная, поучительная история станет для вас отличным началом года», - подчеркнула Каклюгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети

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