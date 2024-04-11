Фармацевтическое предприятие из Химок отправит в Колумбию противоопухолевые препараты
Группа компаний «ХимРар» из Химок поставит в Колумбию пять наименований противоопухолевых лекарств. Это стало возможно благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве с национальным колумбийским дистрибьютером препаратов.
«Хочу отметить, что все лекарства разработаны и производятся на территории ГК „ХимРар“ в Химках. Достигнутое соглашение станет гармоничным продолжением развития международной деятельности химкинской компании в латиноамериканском регионе», - рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.
Производитель уже сотрудничает с Бразилией, Мексикой, Аргентиной, Чили, Гватемалой, Коста-Рикой.
«Мы фиксируем значительный интерес к препаратам портфеля ГК „ХимРар“ со стороны представителей фарминдустрии стран Латинской Америки. Подписание очередного контракта, на этот раз с колумбийской компанией, свидетельствует о востребованности российской фармацевтической продукции в странах дальнего зарубежья», - отметила член совета директоров группы компаний «ХимРар», генеральный директор компании «Кромис» Ирина Тырнова.
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