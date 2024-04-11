11 апреля 2024, 17:57

Фармацевтическое предприятие из Химок отправит в Колумбию противоопухолевые препараты

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Группа компаний «ХимРар» из Химок поставит в Колумбию пять наименований противоопухолевых лекарств. Это стало возможно благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве с национальным колумбийским дистрибьютером препаратов.

«Хочу отметить, что все лекарства разработаны и производятся на территории ГК „ХимРар“ в Химках. Достигнутое соглашение станет гармоничным продолжением развития международной деятельности химкинской компании в латиноамериканском регионе», - рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Производитель уже сотрудничает с Бразилией, Мексикой, Аргентиной, Чили, Гватемалой, Коста-Рикой.

«Мы фиксируем значительный интерес к препаратам портфеля ГК „ХимРар“ со стороны представителей фарминдустрии стран Латинской Америки. Подписание очередного контракта, на этот раз с колумбийской компанией, свидетельствует о востребованности российской фармацевтической продукции в странах дальнего зарубежья», - отметила член совета директоров группы компаний «ХимРар», генеральный директор компании «Кромис» Ирина Тырнова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что главный детский клинический центр Подмосковья откроют летом.

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Химки Лекарства
11 апреля 2024, 19:13
Руководитель ГУСТ Подмосковья Аипова провела общеобластной штаб по содержанию территорий
ГУСТ МО
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Проведение месяца чистоты и благоустройства продолжается в Московской области. На совещании с руководителем ГУСТ МО Светланой Аиповой обсудили вопросы устранения аварийно-опасных ям во дворах, глубина которых превышает пять сантиметров, обработки заявок, поступающих через робота «Женю», и другие вопросы.

Светлана Аипова подчеркнула, что в ходе генеральной уборки на текущей неделе необходимо завершить I цикл прометания и промывки тротуаров и проездов, выполнить мойку контейнерных площадок на 50%, на 33% - уборку газонов, чтобы уложиться в срок до 30 апреля.

«Хорошими темпами идут 39 городских округов, в числе которых Пущино, Молодежный, Серебряные Пруды, Дзержинский, Орехово-Зуевский», - отметила Светлана Аипова.

Она также подчеркнула, что до 1 мая муниципалитеты должны завершить устранение аварийных ям, чтобы перейти к плановому ремонту. В настоящее время наблюдается недостаточная динамика выполнения задач у Лобни, Чехова, Дмитровского, Клина, Истры и Воскресенска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
11 апреля 2024, 19:00
Реконструкция Пироговского шоссе в Мытищах завершится в 2025 году
Главгосстройнадзор МО
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Реконструкция Пироговского шоссе продолжается в Мытищах. Речь идет об участке автодороги Виноградово — Болтино — Тарасовка протяженностью свыше двух километров. На данный момент работы выполнили более чем на треть.

Рабочие приступили к расширению автодороги осенью 2022 года. Сейчас на объекте проводят переустройство газопровода, инженерных коммуникаций, а также строят путепровод через ж/д пути.

Во время реконструкции шоссе расширят до четырех полос, а вдоль трассы установят шесть остановок. Помимо этого, проектом предусмотрено обустройство тротуара, установка освещения и обустройство велодорожки до Олимпийского проспекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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Мытищи Строительство Дороги
11 апреля 2024, 18:48
Свыше ста наборов сухих блюд сделали волонтеры Балашихи для бойцов СВО
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Более ста наборов сухих супов и других блюд собрали «Волонтеры Подмосковья» в Общественной палате Балашихи для бойцов специальной военной операции. Они приняли участие мастер-классе по фасовке блюд готового приготовления.

Наборы изготавливает жительница Балашихи Ксения и обычно на упаковку уходит неделя. С помощью волонтеров удалось справиться с задачей за 15 минут.

«В региональном ресурсном центре „Волонтеры Подмосковья“ прошел мастер-класс по фасовке блюд готового приготовления, который наш волонтер Ксюша на территории округа готовит для воинов Отечества. Когда обычные жители выходят с предложениями о помощи бойцам, мы это очень ценим. Это помогает приближать нашу победу», - сказала руководитель регионального ресурсного центра Елена Жарова.

Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции принимают в двух постоянных пунктах по адреса: проспект Ленина, 7/1 и Парковая, 7.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что бойцам доставили подарки от школьников Подмосковья.

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Волонтеры Военные Балашиха
11 апреля 2024, 18:46
Акция «Донорская суббота» пройдет в Подольске 20 апреля
Медиасток.рф
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Московский областной центр крови проведет «Донорскую субботу» в Подольске 20 апреля. Все желающие смогут сдать кровь с 08:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, 9.

Заведующая ОСП «Подольск» Лариса Смазнова порекомендовала накануне сдачи крови пить сладкий чай, морсы, соки или компоты, а также есть хлеб, сухари, супы, овощи и фрукты. За двое суток до сдачи крови нельзя пить алкоголь, а за трое - принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

Стать донором могут жители Московской области старше 18 лет, а также те, у кого нет противопоказаний к донации. При посещении подразделения необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Подольск

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