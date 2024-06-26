Фармацевтический завод построят в Подмосковье на территории ОЭЗ «Дубна» до конца года

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, соглашение о создании в ОЭЗ «Дубна» высокотехнологичного производства лекарственных средств подписали на полях Петербургского международного экономического форума в прошлом году.

«Запуск первой производственной линии намечен на первый квартал 2025 года. Весь проект, инвестиции в который оцениваются в 1,8 миллиардов рублей, будет запущен в течение четырех лет», - рассказала Зиновьева.

Новый завод будет производить лекарства для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии, инфаркта миокарда, а также анальгетики и препараты для лечения ревматических и онкологических заболеваний. Также компания планирует заняться разработкой новых препаратов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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