Фармацевтическая компания в Серпухове отметила 4-летие

В объединенную компанию входит и завод «Алиум», расположенный в поселке Оболенск. Там в день рождения «Биннофарм Групп» в торжественной обстановке чествовали ударников труда. Лучшим сотрудникам предприятия вручили награды. Поздравления прозвучали от гендиректора «Биннофарм Групп» Рустема Муртова и заместителя главы Серпухова Алексея Воробьева. Вручили коллективу и поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы производим продукцию, которая очень нужна и приносит пользу людям. Мне очень было приятно, что были отмечены мои успехи, и вдвойне приятно, что наша компания искренне празднует вместе с сотрудниками их успехи и достижения», - поделился мастер производственного обучения Александр Великжанин.

Высокотехнологичное предприятие обеспечивает рабочими местами более 600 сотрудников. Линейка препаратов, которые выпускает завод, расширяется с каждым годом. Это рецептурные и безрецептурные препараты разных терапевтических групп, среди которых инфекционные и простудные заболевания, антибиотики и антисептики, болеутоляющие. За четыре года «Биннофарм Групп» успел стать лидером в фармацевтической сфере и продолжает динамично развиваться.

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