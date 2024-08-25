Фарфоровый фестиваль ко Дню города прошел в Ликино-Дулеве

Для посетителей провели мастер-классы по росписи и созданию скульптур, а также конкурс костюмов «Фарфоровая кокетка», где участники продемонстрировали свое творчество и фантазию. Гостям предложили насладиться вкусным чаепитием, а для детей была организована увлекательная программа с играми и конкурсами.

Особое внимание привлекла церемония бракосочетания «Фарфоровая свадьба», где пары, отмечающие 20-летие совместной жизни, вновь обменялись клятвами любви и верности.

В рамках Дня города также прошли первые соревнования самодельных метательных машин и устройств под названием «ПЛИ!». Три команды - «Тащим дальше», «Морозовцы» и «Культура» - продемонстрировали свою смекалку и изобретательность, соревнуясь в креативности своих машин, дальности и меткости удара. Соревнования прошли в дружеской атмосфере, и все участники были награждены фарфоровыми чашками.

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