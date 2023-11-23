23 ноября 2023, 11:59

Фабрика современной выпечки в Лобне создала 129 новых рабочих мест в 2023 году

Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости

Фабрика современной выпечки наращивает производство в Лобне. С начала года предприятие создало 129 новых рабочих мест. В планах на 2024-й — выход на рынки Китая, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Фабрика современной выпечки поставляет свою продукцию не только в магазины Лобни. Изделия местных пекарей можно купить в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону и в других городах страны.

Четыре производственные линии и современное оборудование позволяют расширять ассортимент и увеличивать объемы. Слойки, круассаны, торты, пирожные, кексы и сэндвичи - это далеко не полный перечень продукции, расширять который помогает технология шоковой заморозки.

Без профессионалов успеха не достичь даже на самом современном оборудовании, поэтому на фабрике стараются создать комфортные условия для сотрудников. Это и питание, и общежитие для иногородних, и возможность повышать квалификацию, и гибкая система оплаты, которая позволяет увеличить производительность.

«Данное предприятие очень активно развивается на сегодняшний день, продажи его и производство увеличились в полтора раза за 2023 год. Продукция очень востребована. Это производство полностью работает на Россию, обеспечивая всю нашу страну продукцией быстрой и свежей заморозки», - рассказала председатель комитета по экономике администрации городского округа Лобня Ольга Феляева.

На встрече с главой городского округа Лобня Игорем Демешко пекари обсудили вопросы взаимодействия с федеральными торговыми сетями, планы развития предприятия и возможную помощь для покупки нового оборудования.

«Мы благодаря этой встрече достигли мгновенного результата: нашли местного поставщика по пластовому маслу. Наметили перспективные точки взаимодействия, в том числе по инвестиционной политике, по развитию бизнеса в Лобне, организации новых рабочих мест», - отметил операционный директор компании Виталий Шемякин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Он подчеркнул, что на сегодняшний день он занимает 24,8% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Бизнес
23 ноября 2023, 18:03
Министр Хайкин рассказал о планах по благоустройству Щелкова в 2024 году
Министерство благоустройство Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Работы по благоустройству продолжатся в Щелкове в 2024 оду. По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, за год в округе появился сквер вдоль Пролетарского проспекта, где обустроили зоны отдыха для взрослых и детей.

«Для нас важно, чтобы в каждом муниципалитете, в каждом населенном пункте появлялись новые благоустроенные территории, где можно погулять с детьми, заняться спортом, с комфортом отдохнуть и провести время с друзьями», - сообщил Хайкин.

В следующем году в Щелкове планируют завершить преображение территории у Чкаловского озера. Согласно проекту, там обустроят маршрут вокруг водоема и расширят существующую пешеходную зону.

Территорию поделят на функциональные зоны: детскую, спортивную, событийную и другие. Для обеспечения потребностей маломобильных групп населения предусмотрены пандусы.

Концепция озеленения включает организацию дождевого сада и высадку влаголюбивых растений. Это позволит уменьшить проблему переувлажнения и заболачивания территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Щелково
23 ноября 2023, 17:59
Госзакупку на обустройство 234 проекционных пешеходных переходов опубликовали в Подмосковье
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковье опубликовало госзакупку на установку проекционных пешеходных переходов. Они появятся в девяти округах.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, проекционные переходы оборудуют на региональных и муниципальных дорогах. всего подрядчик установит 234 системы.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
23 ноября 2023, 17:55
Производители стройматериалов из Подмосковья выступят на международной выставке в Узбекистане
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья организовал участие пяти подмосковных компаний в международной выставке BUILD PRO EXPO 2023. Производители строительных и отделочных материалов представят свою продукцию в Узбекистане.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что выставка объединит производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов, архитекторов, дизайнеров и застройщиков из разных стран мира.

Московскую область представят компании «Альфапласт» и «НПО Аста» из Воскресенска, «Майер» из Чехова, «Промышленник-М» из Люберец и «Стражник» из Сергиево-Посадского округа.

Выставка проходит в Самарканде с 22 по 24 ноября.

Фонд ВЭД Московской области взял на себя организационные вопросы компаний и расходы, связанные с выставкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Узбекистан Поддержка предпринимателей в Московской области
23 ноября 2023, 17:53
Координатор проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская встретилась с «долголетами» в Королеве
Фотографии клуба "Активное долголетие" в Королеве
Читайте нас в: Google Новости
Координатор федерального проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская провела встречу с «долголетами» в Королеве. Мероприятие прошло в честь 10-летнего юбилея партийного проекта.

Представители клуба «Активное долголетие» организовали праздничную концертную программу, после которой все желающие смогли принять участие в занятиях. Ирина Фаевская совместно с гостями посетила мастер-класс по витражной росписи.

Она подчеркнула, что в Московской области люди старшего поколения с удовольствием посещают клубы «Активное долголетие».

«Для участников организованы разные активности: это и рисование, и пение, и различные занятия по физической культуре», - рассказала Ирина Фаевская.

Она добавила, что занятия и общение приносят людям радость. Их посещает большое количество граждан.

Отметим, что клуб «Активное долголетие» в Королеве ежедневно посещают более 200 пенсионеров. Там они могут найти активности по душе и поддержать здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о социальных выплатах , которые получили 45 тысяч льготников.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсионеры Королев

Новости по теме