Фабрика «Сокол» в Солнечногорске нарастит производство мебели
Мебельная фабрика «Сокол» в Солнечногорске увеличит производственные мощности. Сегодня объем выпускаемой продукции составляет до тысячи единиц.
Компания уже давно зарекомендовала себя на российском рынке. Предприятие работает в Солнечногорске с 1999 года. Продукция представлена в магазинах известных торговых сетей по всей России и на маркетплейсах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик посетил предприятие. Генеральным директор фабрики «Сокол» поделился планами по дальнейшему развитию производства.
«На мебельном производстве трудится более 100 жителей округа. Компания зарекомендовала себя по всей России. В планах и дальше развиваться, для этого необходимо увеличение мощностей и расширение земельного участка. Со стороны администрации округа и регионального правительства будем оказывать необходимую поддержку», - отметил Типографщик.