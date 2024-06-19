19 июня 2024, 15:55

Фабрика «Сокол» в Солнечногорске нарастит производство мебели

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Мебельная фабрика «Сокол» в Солнечногорске увеличит производственные мощности. Сегодня объем выпускаемой продукции составляет до тысячи единиц.

Компания уже давно зарекомендовала себя на российском рынке. Предприятие работает в Солнечногорске с 1999 года. Продукция представлена в магазинах известных торговых сетей по всей России и на маркетплейсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик посетил предприятие. Генеральным директор фабрики «Сокол» поделился планами по дальнейшему развитию производства.

«На мебельном производстве трудится более 100 жителей округа. Компания зарекомендовала себя по всей России. В планах и дальше развиваться, для этого необходимо увеличение мощностей и расширение земельного участка. Со стороны администрации округа и регионального правительства будем оказывать необходимую поддержку», - отметил Типографщик.

Солнечногорск Бизнес
19 июня 2024, 16:04
Кровлю жилого дома отремонтировали на Советской улице в Солнечногорске
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Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов продолжается на территории Солнечногорска. Специалисты подрядной организации «Лидер-Строй» завершили капремонт плоской кровли дома № 6 на улице Советская.

Ремонтная бригада демонтировала старую кровлю, выполнила устройство выравнивающей стяжки и армирующей сетки, уложила утеплитель толщиной в 150 миллиметров, сделала пароизоляцию и несколько слоев гидроизоляции.

Также здесь провели ремонт вентиляционных шахт и выходов на кровлю. Теперь на крыше появились специальные зонты, а для безопасности - ограждения.

«Кирпичный дом № 6 по улице Советская построен в 1967 году. Работы выполнены на 100%. Отмечу, что за соблюдением строительных норм и правил ежедневно следили эксперты Управления технического надзора капитального ремонта», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Узнать, какие ремонтные работы проведут в вашем доме можно на интерактивной карте, опубликованной на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что модернизация ЖКХ охватит 60% жителей региона за пять лет.

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ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы
19 июня 2024, 15:56
Делегация из Зимбабве посетила производства Подмосковья
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО
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Делегация из Африки познакомилась с предпринимателями Московской области. В рамках визита иностранных коллег под руководством министра по делам главы государства Республики Зимбабве Лавмора Матуке прошла встреча с заместителем председателя правительства, министром инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатериной Зиновьевой и производителями региона.

Екатерина Зиновьева подчеркнула, что Московская область и Зимбабве продолжают наращивать экономическое сотрудничество. В прошлом году товарооборот между сторонами вырос в два раза и достиг отметки в четыре миллиона долларов. При этом Подмосковье в основном экспортирует соль, серу, удобрения и камень.

«Основные импортируемые из Зимбабве товары - кофе, чай, мате и пряности. Также активно развивается инвестиционное взаимодействие. Достигнуты договоренности о подписании меморандума о сотрудничестве с проработанной дорожной картой», - указала Зиновьева.

Зампред отметила, что Подмосковье сотрудничает с Зимбабве в химической отрасли и по фармпроизводству. Так, компания «Август» из подмосковной Черноголовки, ведущий российский производитель средств защиты растений, из года в год наращивает экспорт своей продукции в эту африканскую республику и заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Зимбабве.

Зимбабве осуществляет закупку до 90% медикаментов у иностранных производителей. Представители бизнеса из Подмосковья выразили готовность принять участие не только в снабжении самими товарами, но и в развитии фармацевтического сектора в странах Африки.

Группа компаний «ХимРар», известная как один из лидеров в области разработки и производства инновационных лекарственных средств в России, обсудила с членами делегации вопросы поставки ряда своих продуктов, а также научное сотрудничество по созданию новых препаратов, необходимых для системы здравоохранения Зимбабве.

Кроме того, в ходе встречи участники обсудили перспективные направления сотрудничества, такие как промышленность, строительство жилья и туризм.

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Африка Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области Промышленность
19 июня 2024, 15:54
Более 1000 домов подготовят к осенне-зимнему периоду в Мытищах к сентябрю
Пресс-служба Мытищи
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1355 многоквартирных домов и 175 объектов социальной сферы подготовят к осенне-зимнему сезону в Мытищах. Планы обсудили на оперативном совещании.

Подготовительные работы должны пройти во всех объектах. Сейчас округ готов к осенне-зимнему периоду на 25%. Специалисты пока подписали 331 паспорт готовности. Гидравлические испытания уже провели на 20 котельных. Срок сдачи всех объектов - до 15 сентября.

Параллельно проходит обучение сотрудников теплоснабжающих организаций к аварийным ситуациям. Их тренируют своевременно устранять последствия инцидентов, в том числе с привлечением других организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мытищи
19 июня 2024, 15:53
Покрытие на 430 дорогах отремонтировали в Подмосковье в этом году
Пресс-служба Минтранса МО
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С начала ремонтного сезона в Московской области привели в порядок 430 дорог. На 67 из них работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Всего уложили порядка 500 километров нового покрытия, в том числе и на 200 участках, которые сейчас в процессе ремонта», - сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, рабочие используют асфальтобетонную смесь типа А16-Вн, которая отличается повышенной износоустойчивостью. Больше всего дорог на данный момент отремонтировали в Богородском округе, Воскресенске, Егорьевске и Мытищах.

При этом, на муниципальной сети обновление покрытия завершили более чем на 360 дорогах. В ведомстве напомнили, что до конца ремонтного сезона в порядок приведут свыше тысячи дорог.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ремонтные работы

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