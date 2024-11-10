Ежемесячное совещание по содержанию территорий прошло в Подмосковье

Основными целями встречи стали определение алгоритмов борьбы с запаркованностью во дворах, проверка готовности муниципальных бюджетных учреждений к зимнему сезону, выработка эффективных методов обработки обращений граждан, а также планирование задач на предстоящий зимний период.

Мурашов отметил, что ведомство внедряет новые системы мониторинга специальной техники, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать состояние дворов на основании утвержденных маршрутов и геолокации. Он добавил, что разрабатываются новые подходы к решению проблемы запаркованности, а инспекторы ежедневно проверяют наиболее проблемные районы, усиливая контроль за работами муниципалитетов и управляющих компаний.

В формате «вопрос-ответ» инспекторы задали руководству ведомства актуальные вопросы, касающиеся ежедневной работы, и высказали свои предложения по улучшению деятельности. Одной из обсуждаемых тем стала фиксация нарушений парковки автомобилей с иностранными номерами у контейнерных площадок.

Кроме того, инспекторам озвучили рекомендации по созданию отчетности, мониторингу работы коммунальных служб и отработке проблемных обращений граждан.