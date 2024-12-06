Ежегодный забег на 5 километров прошел в Котельниках

Каждую субботу участники собираются в девять утра, чтобы пробежать пять километров, пообщаться и зарядиться позитивом. А в этот раз командой проекта подготовлена особенная программа: бодрящая разминка от тренера Максима Книжникова, зажигательные танцы с Романом Футманом, веселые конкурсы от Елизаветы Смелковой, яркие фотографии от Алеси Нечаевой, открытки ручной работы от Дилары Кошкино и сладкие угощения для всех.

Начало праздника - с 8:30 у лавочки книгообмена по адресу: микрорайон Белая Дача, дом 11. Разминка стартует в 8:45, а пробежка - ровно в девять. Мероприятие доступно для всех, возрастных ограничений нет.

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