Ежегодный турнир по мини-футболу прошел в Лобне
Турнир по мини-футболу «Кубок Мужества» прошел в Лобне. Эти соревнования проводятся в округе каждый год.
По словам организаторов, турнир прошел в дружеской обстановке и без травм. Победителем соревнований стала команда «Янг бойз». Серебро выиграла команда «Московский транспорт», а третьей в зачете стала «Сборная жителей».
Лучшим бомбардиром турнира назвали Максима Маринина, а лучшим игроком - Эльшада Мамедова.
Напомним, сегодня в Лобне работают около 20 бюджетных спортивных секций, воспитанники которых показывают высокие результаты на всероссийских и областных турнирах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
По словам организаторов, турнир прошел в дружеской обстановке и без травм. Победителем соревнований стала команда «Янг бойз». Серебро выиграл «Московский транспорт», а третьей в зачете стала «Сборная жителей».
Лучшим бомбардиром турнира назвали Максима Маринина, а лучшим игроком - Эльшада Мамедова.
Напомним, сегодня в Лобне работают около 20 бюджетных спортивных секций, воспитанники которых показывают высокие результаты на всероссийских и областных турнирах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».