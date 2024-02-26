Ежегодный турнир по мини-футболу прошел в Лобне

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По словам организаторов, турнир прошел в дружеской обстановке и без травм. Победителем соревнований стала команда «Янг бойз». Серебро выиграла команда «Московский транспорт», а третьей в зачете стала «Сборная жителей».

Лучшим бомбардиром турнира назвали Максима Маринина, а лучшим игроком - Эльшада Мамедова.

Напомним, сегодня в Лобне работают около 20 бюджетных спортивных секций, воспитанники которых показывают высокие результаты на всероссийских и областных турнирах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

По словам организаторов, турнир прошел в дружеской обстановке и без травм. Победителем соревнований стала команда «Янг бойз». Серебро выиграл «Московский транспорт», а третьей в зачете стала «Сборная жителей».

Лучшим бомбардиром турнира назвали Максима Маринина, а лучшим игроком - Эльшада Мамедова.

Напомним, сегодня в Лобне работают около 20 бюджетных спортивных секций, воспитанники которых показывают высокие результаты на всероссийских и областных турнирах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».